الأحد 12 يناير 2025
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تحرير 242 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق قرى ومدن الفيوم

جانب من المضبوطات،
جانب من المضبوطات، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، في القرى والمدن،بهدف السيطرة على الأسواق، ومنع تداول أي سلع مهربة أو مجهولة المصدر، وشارك في الحملات مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وقسم مباحث التموين.

نتائج الحملة التموينية المكبرة

وقد أسفرت الحملة عن تحرير 242 مخالفة متنوعة، منهم 70 مخالفة في قطاع المخابز ومحطات الوقود، و172 مخالفة تموينية متنوعة في قطاع الأسواق والمحال التجارية.

 

سلع تم التحفظ عليها

وتمكنت الحملة  من التحفظ علي 11 طن و850 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم، قبل تهريبها الي السوق السوداء، و2000  لتر سولار، و5100 كيس مشروب سكري بأحد مخازن السلع الغذائية لمخالفة غش تجارى، و8640 كيس منتج بابلو بديل القهوة بدون فواتير، و666 كيس مسحوق بسبوسة بدون فواتير، و150 عبوة مختلفة الأصناف والأوزان، و80 عبوة مبيدات ومخصبات زراعية منتهية الصلاحية مختلفة الأصناف والأوزان، و770 كيلو جرام لحوم مفرومة وسجق ودجاج منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، و106 كيلو سردين منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، و132 علبة سجائر مجهولة المصدر.

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 وقال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، بهدف السيطرة على الأسواق ومنع تداول أي سلع مهربة أو مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستخدام الآدمي، ومواجهة جشع بعض التجار.

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