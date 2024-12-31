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محافظات

تموين الفيوم يتحفظ على 6 أطنان زيت طعام فاسد قبل طرحها بالأسواق

جانب من المضبوطات،
جانب من المضبوطات، فيتو

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنها شنت حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، في القري والمراكز على مدى يومي 28 و30 ديسمبر الجاري، بهدف السيطرة علي الأسعار والتحكم فيما يطرح في الأسواق للتداول حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، وشارك في الحملات جهاز حماية المستهلك، وإدارة مباحث التموين، ومديريتي الصحة والطب البيطري.

نتائج الحملات علي الأسواق والمحال التجارية بالقرى والمدن

وأسفرت الحملات عن  تحرير 189 مخالفة  متنوعة، منها 63 مخالفة في قطاع المخابز ومحطات الوقود، و126 مخالفة تموينية متنوعة  لقطاع الاسواق والمحال التجارية، وأحيلت المخالفات إلى أجهزة التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

 

سلع تم التحفظ عليها أثناء الحملات علي الاسواق

وقال سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة الفيوم، أنه تم خلال الحملات التحفظ علي  300 جركن زيت طعام زنة الجركن 20  كيلو حرام،  بإجمالي 6 أطنان زيت طعام مجهول المصدر، ومعبأ في جراكن مستعملة مدون عليها زيت طعام، وغير مدون عليه تاريخ الانتاج والصلاحية، والزيت مجمد داخل الجراكن، وكانت محملة علي سيارة نصف نقل، و2519  عبوة مستلزمات طبيه منتهية الصلاحية، و7920عبوه نشأ غذائي مدون عليه انتاج 1/2025، و1675 كيلو فول بلدي مدون عليه انتاج 1/2025، و207 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، و192 عبوة سلع غذائية متنوعة منتهية الصلاحية.

 

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واضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية، بتكثيف الرقابة علي الاسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، حتي تتمكن المديرية من مواجهة جشع بعض التجار، ومنع تداول أي سلع مجهولة المصدر أو مهربة أو منتهية الصلاحية، للحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين، ومنع التلاعب في الاقتصاد القومي.

 

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