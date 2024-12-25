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محافظات

تموين الفيوم: تحرير 172 مخالفة تموينية متنوعة أثناء حملة مكبرة على الأسواق

جانب من المضبوطات،
جانب من المضبوطات، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود، بهدف السيطرة على ما يطرح للاستهلاك اليومي من سلع، شارك في الحملة كل من، مديريتي الصحة والطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز

قال سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملة اسفر ت الحملة عن تحرير 172 مخالفة متنوعة، منها 70 مخالفة في قطاع المخابز ومحطات الوقود، و 102 مخالفة تموينية متنوعة  في محال الاسواق والمحال التجارية، وتم إحالة المخالفات الي النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

 

سلع تم التحفظ عليها أثناء الحملة

واضاف  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم التحفظ علي 750 كيلو جرام زبده معبأة في اكياس بلاستيك مجهولة المصدر، وغير مدون عليها علامات أو بيانات تدل على تاريخ الانتاج أو الصلاحية، وسماد يوريا مخصص بالجمعيات الزراعية ومحظور تداوله بالأسواق بإجمالي  20 شكارة، و10شكايردقيق بلدي  زنة الواحدة 50 كيلو جرام بإجمالي 500 كيلو جرام، و50 كرتونة جيلى بكل كرتونه  12 كيس بكل كيس 48 عبوة جيلى بإجمالي  28800 عبوة جيلى بدون  فواتير تدل على مصدرها.

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ولفت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية، بتكثيف الرقابة علي الاسواق والمحال التجارية والمخابز، حتي يمكن السيطرة علي كل ما يطرح للاستهلاك، ومنع تداول أي سلع مجهولة المصدر أو مهربة أو منتهية الصلاحية، حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين.

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