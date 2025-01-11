السبت 11 يناير 2025
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حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 5 مصابين في حادث تصادم بالوراق

حادث، فيتو
حادث، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 5 أشخاص، أصيبوا في حادث تصادم وقع بين سيارتين بمنطقة الوراق ، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

حادث الوراق 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ومصابين أعلى الطريق بدائرة قسم شرطة الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبين تصادم سيارتين “ميكروباص وملاكي” أعلى الطريق بمنطقة الوراق، مما أسفر عن مصرع ربة منزل وإصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

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