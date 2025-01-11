إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق طنطا الزراعي

شهد طريق طنطا الزراعي حادثًا مروريًا مروعًا، حيث صدمت سيارة ثلاثة أفراد من أسرة واحدة أثناء عبورهم الطريق، مما أسفر عن إصابة شاب بحالة حرجة واثنين آخرين بإصابات متفاوتة.

تلقى مركز شرطة طنطا إخطارًا بوقوع الحادث، حيث تبين من التحريات أن الحادث أسفر عن إصابة الشاب "أمير محمد شلبي" (مقيم بقرية زنارة مركز تلا) بإصابات خطيرة، ويعاني من حالة صحية حرجة، بالإضافة إلى إصابة اثنين آخرين من أفراد الأسرة بإصابات متفاوتة في مختلف أنحاء الجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي بطنطا لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، حيث يخضع الشاب المصاب بحالة حرجة لعدد من الفحوصات الطبية لمتابعة حالته. في الوقت نفسه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحادث.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد المسؤول عن وقوعه.

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