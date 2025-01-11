سرقة توك توك وراء العثور على جثة ملقاة داخل جوال بترعة السنطة

نجح رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية تحت إشراف اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية بالمديرية في كشف لغز العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، ملقاة داخل، ترعة بحر شبين المار من أمام قرية الجعفرية، بدائرة مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، مكبل اليدين والقدمين وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه بعد أن قام بالتخلص منه خنقًا.

بلاغ للأجهزة الأمنية

وكانت مديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، ملقاة داخل ترعة بحر شبين المار من أمام قرية الجعفرية بدائرة المركز مكبل اليدين والقدمين.

تشكيل فريق بحث جنائي

وأمام ذلك تم تشكيل فريق بحث جنائي ضم ضباط مديرية أمن الغربية للوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة وتبين من تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ،أن المجني عليه سائق توك توك، ومقيم بذات الناحية، وأن وراء ارتكاب الواقعة، صديق المجني عليه بسبب خلافات مالية بينهما.

استدراج المجني عليه

حيث قام المتهم باستدراج المجني عليه إلى أحد الأماكن النائية في نطاق مركز السنطة وما أن ظفر به، قام بالتخلص منه خنقا وتكبيل يديه وقدميه، وإلقائه في مياه ترعة الجعفرية بدائرة مركز السنطة وسرقة التوك توك الخاص بالمجني عليه، وهاتفه المحمول، لإخفاء معالم الجريمة.

وبعمل الأكمنة الثابتة والمتنقلة، تمكن ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية من إلقاء القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة.

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