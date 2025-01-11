جنايات الفيوم تؤجل نظر قضية قاتل ابنته بسبب تغيب الدفاع

قررت محكمة جنايات الفيوم، في جلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، تأجيل محاكمة، "حمدي.ص " 55 سنة، المتهم بقتل ابنته " حبيبة " 15 سنة، لشكه في سلوكها، بنجع جويلي التابع لقرية العدوة بدائرة مركز شرطة الفيوم، إلى جلسة الأربعاء 15 يناير المقبل، لعدم حضور المحامي الأصلي للمتهم، ما ادي الي عدم اكتمال الشكل القانوني للجلسة.

تفاصيل الواقعة وأسبابها

وترجع تفاصيل القضية، إلى تلقي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، إخطارا يفيد بعثور الأهالي علي جثة لفتاة مذبوحة وملقاة بجوار شريط السكة الحديد بنجع جويلى، التابع للوحدة المحلية بقرية العدوة، وتم تشكيل فريق بحث يقوده رئيس وحدة مباحث مركز الفيوم، وتبين أن الجثة للفتاة " حبيبة ح. ص ", 15 عاما، وأن والد الفتاة راودته الشكوك حول سلوك ابنته، وتنامي إلى سمعه أن لها علاقات بشباب، وأنها تتحدث معهم تليفونيا، وهو ما جعله فى حيرة، خصوصا وأنه يعيش فى مجتمع ريفى، وأدلى الأب المتهم فى اعترافاته بأنه استدرج ابنته المجني عليها الي منطقة قرب مصنع القمامة بنجع جويلى، وذبحها بسكين كان يخفيها بين طيات ملابسه، وترك الجثة وفر هاربا من مسرح الجريمة.

وتحرر وقتها المحضر اللازم بمركز شرطة الفيوم، وأحيل للنيابة العامة، وانتدب وكيل النيابة الطبيب لتشريح لبيان سبب وساعة الوفاة، وبعد أن استقر في يقين وكيل النيابة ارتكاب الأب للواقعة، وأعد أمر إحالة الي محكمة الجنايات، التي أصدرت قرارها السابق بتأجيل جلسات تداول القضية.

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