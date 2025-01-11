سقوط تاجر سلاح غسل ملايين الجنيهات حصيلة نشاطه في الفيوم

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على تاجر سلاح بالفيوم غسل ملايين الجنيهات حصيلة نشاطه الإجرامى، وبالعرض على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

غسل أموال تجارة الأسلحة النارية والذخائر



تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات).



وقدرت أعمال الغسل بـ (21 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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