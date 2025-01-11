تحصين 242 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالفيوم خلال ديسمبر

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نشاط مديرية الطب البيطري، خلال شهر ديسمبر الماضي، من خلال تقرير الدكتور مصطفى رمضان عبد السميع، مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم.

أنشطة إدارات المجازر والرعاية والخدمات

وقال مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، إن إدارة المجازر والصحة العامة وقعت الكشف على اللحوم والدواجن داخل المنشآت الحكومية بالمحافظة، بإجمالي 11104 كيلو جرام من اللحوم والدواجن، وإدارة الرعاية والعلاج وقعت الكشف الطبي البيطري على 3741 حيوانًا، كما أن إدارة الخدمات أمنت علي 1371 حيوانًا، وسجلت 1771 حيوانًا، واستخرجت 3676 بطاقة حيوان.

أنشطة إدارة الطب الوقائي

واستمرت إدارة الطب الوقائي في تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، وبلغ إجمالي عدد رؤوس الماشية التي تم تحصينها 242238 حيوانًا، منها 146626 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، و95612 رأس ماشية ضد حمى الوادي المتصدع، كما تم تحصين 130 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي، وتحصين 735 من الأغنام، و300 من الماعز ضد مرض جدري الضأن.

نشاط إدارتي الدواجن والإرشاد

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم: إن إدارة الدواجن عالجت 23833 طائرًا، وحصنت 43681 طائرًا، وتعاونت إدارة الإرشاد مع الوحدات المحلية، والجمعيات الزراعية، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، في تنظيم 290 ندوة، والعديد من حملات التوعية والإرشاد للمواطنين حول أهمية تحصين وتسجيل وترقيم الماشية، وكيفية تربية الحيوانات ورعايتها.

حملات مكثفة علي أسواق اللحوم

وشنت مديرية الطب البيطري، حملات مكثفة على منافذ بيع اللحوم والدواجن، بقري ومراكز الفيوم، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية، وتمكنت إدارة المجازر والصحة العامة من ضبط 4 أطنان و152 كيلو جراما من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ علي المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

كما تم توقيع الكشف على اللحوم والدواجن الواردة للمحافظة في سيارات متنقلة، إضافة إلى مذبوحات الحيوانات الكبيرة التي بلغت 2028 رأس ماشية، ومذبوحات الدواجن التي بلغت 20405 طيور.

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