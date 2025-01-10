وفاة طالب الطب محارب السرطان بعد صراع طويل مع المرض بالغربية

فقدت قرية ميت غزال التابعة لمركز السنطة بـ محافظة الغربية أحد أبرز أبنائها، وهو عبد الرحمن سليمان القاضي طالب السنة الثالثة بكلية طب الأزهر الذي سطر قصة صراع ملهمة مع مرض السرطان.

معركة طويلة مع السرطان

وكان طالب طب الأزهر محارب السرطان قد خاض معركة طويلة مع السرطان، حيث كان قد تم تشخيصه بالمرض قبل سنوات، لكنه قرر أن يتحمل صراعه بشجاعة غير مسبوقة. ومع مرور الوقت، أصبح رمزًا للأمل والمثابرة في مواجهة المرض.

صدمة كبيرة لأهل قرية ميت غزال

وقد شكلت وفاة عبد الرحمن صدمة كبيرة لأهل قرية ميت غزال بـ محافظة الغربية الذين عرفوا هذا الطبيب على أنه كان دائمًا مصدر إلهام في الصبر والاحتساب.

حمل على عاتقه هموم المرضى

وتوافد العديد من الأهالي والمحبين إلى منزل الأسرة بـ الغربية لتقديم العزاء في هذا المصاب الأليم، معربين عن حزنهم الشديد على فقدان رجل حمل على عاتقه هموم المرضى وقدم لهم الأمل في معركتهم.

القرية التي كانت دائمًا تعتز بتضحياته، اليوم تفقد أحد أبنائها الذين رسموا تاريخًا في مقارعة السرطان، رغم كل التحديات التي واجهوها.

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