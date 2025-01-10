الجمعة 10 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وفاة طالب الطب محارب السرطان بعد صراع طويل مع المرض بالغربية

وفاة الطبيب محارب
وفاة الطبيب محارب السرطان في قرية ميت غزال بعد صراع طويل

فقدت قرية ميت غزال التابعة لمركز السنطة بـ محافظة الغربية أحد أبرز أبنائها، وهو عبد الرحمن سليمان القاضي طالب السنة الثالثة بكلية طب الأزهر الذي سطر قصة صراع ملهمة مع مرض السرطان. 

مقتل شخص بطلق ناري بسبب خلافات سابقة في الغربية

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق طنطا- القاهرة الزراعي

معركة طويلة مع السرطان

وكان طالب طب الأزهر محارب السرطان قد خاض معركة طويلة مع السرطان، حيث كان قد تم تشخيصه بالمرض قبل سنوات، لكنه قرر أن يتحمل صراعه بشجاعة غير مسبوقة. ومع مرور الوقت، أصبح رمزًا للأمل والمثابرة في مواجهة المرض.

صدمة كبيرة لأهل قرية ميت غزال

وقد شكلت وفاة عبد الرحمن صدمة كبيرة لأهل قرية ميت غزال بـ محافظة الغربية الذين عرفوا هذا الطبيب على أنه كان دائمًا مصدر إلهام في الصبر والاحتساب. 

حمل على عاتقه هموم المرضى

وتوافد العديد من الأهالي والمحبين إلى منزل الأسرة بـ الغربية لتقديم العزاء في هذا المصاب الأليم، معربين عن حزنهم الشديد على فقدان رجل حمل على عاتقه هموم المرضى وقدم لهم الأمل في معركتهم.

القرية التي كانت دائمًا تعتز بتضحياته، اليوم تفقد أحد أبنائها الذين رسموا تاريخًا في مقارعة السرطان، رغم كل التحديات التي واجهوها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

مقتل شخص بطلق ناري بسبب خلافات سابقة في الغربية

تعليم الغربية تعلن جاهزيتها لاستقبال 432641 طالبا يؤدون امتحانات الترم الأول في 876 مدرسة

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق طنطا- القاهرة الزراعي

اشتعال النار في سيارة على طريق طنطا الزراعي (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

"داست بنزين بدلا من الفرامل"، الأمن يكشف تفاصيل اقتحام سيارة سيدة لصيدلية

1613 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة 10 يناير 2025

ارتفاع حصيلة قتلى حرائق لوس أنجلوس

رغم رسائل الشرع، إسرائيل تتخذ خطوات أكثر خطورة في سوريا

6 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل طمأنة للمصريين

"الطفولة والأمومة" يبلغ النائب العام في واقعة فيديو طفل بمشروب كحولي ومواد مخدرة

أخبار مصر: موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية، تحرك نووي لأمريكا في جرينلاند، لقاء مرتقب بين ترامب وبوتين، نجم عالمي يحرض على صلاح

5 صور ترصد رفع أنقاض منزل أسيوط المنهار

منوعات

المزيد

أكثر من 10 ملايين شخص تلقوا رسائل عن طريق الخطأ في كاليفورنيا

لن تتوقف حتى تصل المحيط، "نبوؤة مرعبة" عن حرائق لوس أنجلوس (فيديو)

المرض ممنوع، أغرب مرسوم في بلدة إيطالية

قطعة من جهنم، مسيَّرة توثق لقطات مروعة لدمار الحرائق في لوس أنجلوس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 10 يناير 2025

بشايرها هلت والقاهرة تنتظر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار الرعدية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 9-1- 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

13 معلومة عن نظام البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ذكرى فتح مكة 10 يناير 630م، أهم أسباب الفتح الأعظم ونتائجه

معنى «فجاجا»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 20 من سورة نوح

كيف انتقم الله من أهل مدين وأصحاب الأيكة؟، الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية