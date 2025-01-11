الحمى القلاعية تتسبب بإغلاق حديقتي حيوان في ألمانيا

أغلقت حديقتا حيوان في العاصمة الألمانية برلين أبوابهما مؤقتا، وسط تفشي مرض الحمى القلاعية شديد العدوى في قطيع من جاموس الماء خارج برلين.

تفشي مرض الحمى القلاعية شديد العدوى في قطيع من جاموس الماء خارج برلين

وبحسب موقع «ارم»، قال مديرو حديقة حيوان برلين في وسط المدينة وحديقة "تيربارك" للحياة البرية تصريحات إعلامية، إنه جرى اتخاذ القرار لحماية الحيوانات ومنع تفشي المرض بشكل أكبر.

وقالت حديقة الحيوان في بيان إنه تم تنسيق الإجراء الاحترازي مع السلطات.

وكانت السلطات في ولاية براندنبورج شرقي ألمانيا، أعلنت في وقت سابق من يوم الجمعة، عن عزمها إعدام وإبادة 11 جاموسًا بعد اكتشاف ثلاث حالات بمرض الحمى القلاعية شديد العدوى بينها.

إعدام وإبادة 11 جاموسًا بعد اكتشاف ثلاث حالات بمرض الحمى القلاعية

ووجد صاحب قطيع الماشية في بلدة هونو، الواقعة مباشرة شمال برلين، ثلاثة جواميس نافقة في المرعى وقام باستدعاء طبيب بيطري محلي.

وتبين إصابة الحيوانات الثلاثة بمرض الحمى القلاعية، وهي أول حالات يتم اكتشافها في ألمانيا منذ العام 1988.

وقالت الحكومة المحلية بالمقاطعة إنه سيتم إعدام جواميس الماء المتبقية في القطيع كإجراء احترازي.

من ناحية أخرى قال مسؤولون، إنه بعد اكتشاف المرض في قطيع جاموس الماء بولاية براندنبورج، سيتم أيضا إعدام خنازير في منطقة قريبة.

مرض فيروسي شديد العدوى في الحيوانات مشقوقة الحوافر

يذكر أن مرض الحمى القلاعية هو مرض فيروسي شديد العدوى في الحيوانات مشقوقة الحوافر مثل الماشية والأغنام والماعز والخنازير. ويمكن أن يصاب بالمرض العديد من الحيوانات في حدائق الحيوانات والحيوانات البرية.

وعلى الرغم من أن المرض لا يشكل خطرا على البشر، فقد يكون له تأثير مدمر على الماشية ويشكل تهديدا اقتصاديا للمزارعين.

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