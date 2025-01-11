شنت أجهزة وزارة الداخلية ، حملة على حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

حملة أمنية على تجار الأسلحة النارية فى الفيوم والمنوفية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن "الفيوم والمنوفية" قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات أسفرت الجهود عن ضبط عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم، وبحوزتهما 12 بندقية خرطوش.



كما ضبط عنصر إجرامى - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية، وبحوزته (فرد خرطوش- عدد من الطلقات).



وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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