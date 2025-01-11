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حوادث

تأجيل محاكمة متهم بحرق كنيسة كفر حكيم لجلسة 10 فبراير

متهم
متهم

قررت  محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت، تأجيل محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة لجلسة ١٠ فبراير المقبل.

 

وكان المتهمون قد صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد، وألقى القبض على بعضهم مؤخرًا بعدما كانوا هاربين، وتمت إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.

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محكمة الجنايات حرق كنيسة بكفر حكيم الدائرة الأولى إرهاب

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