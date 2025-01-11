تأجيل محاكمة متهم بحرق كنيسة كفر حكيم لجلسة 10 فبراير

قررت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت، تأجيل محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة لجلسة ١٠ فبراير المقبل.

وكان المتهمون قد صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد، وألقى القبض على بعضهم مؤخرًا بعدما كانوا هاربين، وتمت إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.