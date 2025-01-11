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حوادث

اليوم، الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ "حرق كنيسة كفر حكيم"

محاكمة، فيتو
محاكمة، فيتو

 تنظر الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، جلسة الحكم  بإعادة إجراءات محاكمة متهم والصادر ضده حكم غيابي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة.

جدير بالذكر أن المتهمين جميعا في هذه القضية صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين وألقى القبض على بعضهم مؤخرًا فقاموا باتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.

 

كانت  النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم التورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

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