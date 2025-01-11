السبت 11 يناير 2025
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حوادث

تأجيل محاكمة متهم باغتيال اللواء نبيل فراج لجلسة 9 فبراير

تأجيل محاكمة متهم
تأجيل محاكمة متهم بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج،فيتو

قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر،  برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة متهم باغتيال اللواء نبيل فراج، لجلسة ٩ فبراير المقبل.

 

ووجهت النيابة للمتهمين الـ13، تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل آخرين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات دون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها فى المساس بـ الأمن القومي للبلاد.

 

وتم أيضا توجيه اتهام للمتهمين بارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض.

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محكمة الجنايات اللواء نبيل فراج الأمن القومي للبلاد جرائم الارهاب

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