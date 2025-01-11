مليون و200 ألف طالب يؤدون امتحانات النقل فى الشرقية

أكد محمد رمضان غريب وكيل اول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية ان اليوم السبت الموافق 11 يناير 2025 م هو يوم بداية انطلاق امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 م & 2025 م لمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي العام والفني

إجمالى الطلاب المتقدمين

وقال إن إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الأول بلغ 1246148 طالبا وطالبة أمام 53903 لجنة علي مستوي 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية

الاطمئنان على جميع اللجان

وأوضح وكيل أول الوزارة أنه اطمئن علي جميع اللجان وانها على استعداد تام لاستقبال الطلاب وذلك من خلال متابعة أعمال سير الامتحان بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية ومن خلال التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية

الالتزام بجميع القواعد الامتحانية

وشدد رمضان علي الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان و توفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة. والحفاظ علي النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر

المتابعة من جهة مديري الإدارات التعليمية

وعلى المتابعة المستمرة من قبل مديري الإدارات التعليمية مع غرفة العمليات الرئيسة بالمديرية الخاصة بالامتحانات، مع إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية الى المديرية بالشرقية وذلك تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية

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