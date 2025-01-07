حتى لا يتوقف فجأة، جمال شعبان يكشف سر تسارع دقات القلب ويحذر من أدويته

كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن سر دقات القلب السريعة التي يعاني منها البعض، والتي تسبب حالة من القلق والخوف لدى من يعانون من دقات القلب السريعة التي يشعرون بها.

سر الشعور بتسارع دقات القلب

وحذر الدكتور جمال شعبان من تناول الأدوية الخاصة بخفض سرعة دقات القلب، مطالبًا باستشارة طبيب كهرباء القلب، ناصحًا بتخفيف التوتر والقلق، والتماس الهدوء والاسترخاء، والامتناع عن التدخين أو مجالسة المدخنين مع شرب السوائل المفيدة.

تسارع دقات القلب، فيتو



وعن أسباب تسارع دقات القلب وماذا يمكن أن يفعل الإنسان عند الشعور بتسارع دقات القلب، قال الدكتور جمال شعبان: "دقات القلب السريعة تحدث نتيجة عوامل كثيرة، مثل نقص الهيموجلوبين (الأنيميا)، نتيجة التوتر، ونشاط الغدة الدرقية أكثر من الطبيعي، وعدم انتظام أملاح الدم البوتاسيوم الكالسيوم في الدم".

وأضاف جمال شعبان "مرض السكر يؤدي للإصابة بدقات قلب سريعة، وانخفاض السوائل في الدم، ويمكن تكون نتيجة اختلال وراثي في كهرباء القلب، يولد به الشخص، أو مكتسب نتيجة مرض في القلب في الصمامات أو في العضلة أو في الشرايين التاجية أو مرض في النظام الكهربي للقلب".

متى تذهب لطبيب كهرباء القلب؟

وعما يمكن أن يفعله الشخص في حالة دقات القلب السريعة، نصح جمال شعبان بـ "كبح جماح التوتر والقلق والتماس الهدوء والاسترخاء، والامتناع عن التدخين أو مجالسة المدخنين شرب السوائل المفيدة، واستخدام الأملاح بطريقة معتدلة، وأحيانًا التنفس بعمق أو التعنية أو الكحة ممكن توقف ضربات القلب السريعة"

متى يذهب الشخص لطبيب كهرباء القلب؟، فيتو



وحذر جمال شعبان من "تناول الأدوية إلا بعد استشارة طبيب كهرباء القلب، الذي يقوم بعمل رسم قلب وهولتر ٢٤ ساعة، ويمكنه وصف أدوية أو يقوم بعمل قسطرة دراسة كهروفسيولوجية، أو يقوم بعمل كي بموجات الراديو أو يزرع جهاز صدمات كهربية".

وأكدت الدراسات الطبية أن "تسارع القلب هو المصطلح الطبي المستخدم لوصف سرعة ضربات القلب التي تزيد عن 100 نبضة في الدقيقة، وقد تؤدي الإصابة بأنواع متعددة من اضطرابات النظم القلبي إلى حدوث تسرُّع القلب."

وكشفت الدراسات الطبية أن "سرعة ضربات القلب لا تُعتبر بالضرورة داعيًا للقلق."، مشيرة إلى أن ارتفاع سرعة ضربات القلب يأتي عادةً أثناء ممارسة التمارين أو استجابة للتوتر.

تسارع دقات القلب تسبب توقف القلب والسكتة الدماغية

وأشارت الدراسات إلى أنه قد لا يسبب تسارع دقات القلب لحدوث أي أعراض أو مضاعفات، إلا أنه قد يكون في بعض الأحيان مؤشرًا على الإصابة بحالة طبية يجب الانتباه إليها، وقد تؤدي بعض أنواع تسارع دقات القلب لحدوث مشكلات صحية خطيرة إذا لم تُعالَج، ومن هذه المشكلات (فشل القلب أو السكتة الدماغية أو توقف القلب المفاجئ.)

أعراض تسارع دقات القلب، فيتو



وعن علاج تسارع دقات القلب، أكدت الدراسات أن "علاج تسارع دقات القلب تشمل اتخاذ إجراءات أو خطوات معينة أو تناول الأدوية أو تقويم نظم القلب أو الجراحة للسيطرة على سرعة ضربات القلب."

وأوضحت الدراسات أعراض تسارع دقات القلب، التي لا تظهر على بعض المصابين، مؤكدة أنه قد يُكتشف تسارع نبض القلب عند إجراء فحص بدني أو فحوص للقلب لأسباب أخرى.

أعراض تسارع دقات القلب وتوقف القلب المفاجئ

وتشمل أعراض تسارع دقات القلب (خفقان القلب أو الشعور بطَرق في الصدر، وألم الصدر، والإغماء، والدوار، وزيادة سرعة نبضات القلب، وضيق النَفَس.)

التحذير من تسارع دقات القلب، فيتو

ونصحت الأبحاث ضرورة زيارة الطبيب في حالة شعور الإنسان أن قلبه ينبض بسرعة أكبر من اللازم، وطلب المساعدة الطبية العاجلة إذا ظهرت عليه أعراض (الشعور بألم أو انزعاج في الصدر، وضيق النفس، والضعف والدوخة أو الدوار والإغماء أو الشعور بإغماء وشيك) فهناك حالة طارئة تؤدي لتسارع القلب تُسمى الرجفان البطيني تتطلب الرعاية الطبية الفورية، حيث ينخفض ضغط الدم انخفاضًا كبيرًا، ويتوقف تنفس الشخص ونبضه لأن القلب لا يضخ أي دم في الجسم، ويُعرف هذا باسم توقف القلب، يؤدي عادة لسقوط الشخص مغشيًا عليه.

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