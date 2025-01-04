السبت 04 يناير 2025
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محافظات

قبل فرحه بشهر، وفاة شاب بأزمة قلبية أثناء عمله بمستشفى خاص بطنطا

الشاب المتوفى
الشاب المتوفى

 في واقعة مفاجئة ومحزنة، لقى شاب في ريعان شبابه حتفه إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تأديته لعمله كممرض في مستشفى خاص بمدينة طنطا، وذلك قبل شهر واحد فقط من موعد زفافه.

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 الشاب، الذي يدعى "محمد رضا دياب"، من قرية منشأة الأوقاف التابعة لمركز طنطا في محافظة الغربية، كان يعمل ممرضًا بإحدى المستشفيات  الخاصة بطنطا.

 وقد أصيب بـ أزمة قلبية أثناء عمله، مما أدى إلى وفاته على الفور.

وقد أحدثت هذه الحادثة صدمة كبيرة لدى أسرة الفقيد وأصدقائه وزملائه، خاصةً وأنه كان قد خطط للزواج بعد أسابيع قليلة.

 

وعبر زملاء الفقيد عن حزنهم العميق، مشيرين إلى أنه كان شابًا طيبًا ومحبوبًا بين الجميع، معروفًا بإخلاصه في عمله وطيبته مع الآخرين. 

 

وأكدوا أنه كان يعد لتحضيرات زفافه، وهو ما جعل وفاته تؤثر بشكل خاص على عائلته وأصدقائه.

 

مات فجأة أثناء عمله، جمال شعبان يكشف عن أول ضحايا السكتة القلبية في 2025

 كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن أول ضحايا السكتة القلبية في عام 2025، وهو حسين متولى، 30 عامًا، ويعمل بإحدى شركات البترول في مصر، وتوفى فجأة أثناء عمله في أول يوم من عام 2025.

 

أول شهيد بالسكتة القلبية في 2025

 وأكد الدكتور جمال شعبان أن حسين متولي هو إنسان بسيط، أصيب بـ السكتة القلبية، في موقع عمله في شركة بترول، وتوفى فجأة أثناء عمله، ليصبح أول ضحايا السكتة القلبية والموت المفاجئ في عام 2025.

 

وقال الدكتور جمال شعبان، في تدوينة له عبر الفيس بوك، عن أول ضحايا بالسكتة القلبية في عام 2025: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أول ضحايا السكتة القلبية والموت المفاجئ في ٢٠٢٥، حسين متولي ٣٠ عامًا، مجرد إنسان بسيط، عاشق لحب الله كما كتب علي صفحته يصف نفسه.. سقط شهيدًا وهو في ثياب العمل والعرق والكفاح في موقع عمله في شركة بترول.. يا رب تقبله شهيدًا.. دعواتكم له"

كما عبر العديد من أصدقاء وأقارب عن حزنهم لوفاة أول ضحايا السكتة القلبية والوفاة المفاجئة حسين متولي حسين أحمد عثمان من الأشراف البحرية الشيخ عيسى، من محافظة السويس، وشهدوا له بحسن خلقك، مؤكدين أنه تزوج منذ عام واحد فقط.

 

سر إصابة الشباب بالسكتة القلبية

 جدير بالذكر أن الدكتور جمال شعبان كشف عن سر إصابة الشباب بالسكتة القلبية التي تؤدي للموت المفاجئ، مؤكدًا أن الجلطات التي تصيب الشباب حاليًا، هي السر في انتشار موت الفجأة، حيث تؤدي جلطة المخ والسكتة الدماغية والسكتة القلبية، إلى وفاة الشباب فجأة.

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