حاصر الشباب مع بداية 2025، جمال شعبان يكشف سر انتشار موت الفجأة

كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن سر زيادة موت الفجأة، الذي انتشر مؤخرًا، وخاصة مع بداية العام الجديد 2025، والذي سجل موت العديد بسبب السكتة القلبية والجلطات، التي فاجأت البعض وخاصة الشباب، وأودت بحياتهم.

سر انتشار السكتة القلبية وموت الفجأة بين الشباب



وعن سر انتشار السكتة القلبية والجلطات، التي أودت بحياة العديد من الشباب حاليًا، فيما يُعرف بـ "الموت المفاجئ" عند الشباب، قال الدكتور جمال شعبان: إن ذلك يرجع إلى "ضغوط العمل burn out، والزعل والتوتر والقلق، والفاست فود والأكلات الديليفري الحافلة بالكوليسترول الضار والدهون المشبعة، والتدخين والمخدرات وتناول الهورمونات والمكملات، مع الوزن الزيادة، وعدم الحركة وعدم المشي وعدم ممارسة أي رياضة".

السكتات القلبية تسبب موت الفجأة بين الشباب، فيتو



وكشف شعبان عن عوامل الخطورة الصامتة، التي تتسبب في موت الفجأة، وهي "الضغط المرتفع غير المشخص، تقريبًا ربع المصريين فوق سن ١٨ سنة، والسكر غير المتشخص، والكولسترول المرتفع"

علاقة التاريخ الوراثي بموت الفجأة



كما أكد الدكتور جمال شعبان أن "وجود تاريخ وراثي بالسكتة القلبية في سن صغير، ووجود تضخم بالقلب، أو خلل كهربي كامن، والتلوث البيئي"، من العوامل التي تسبب السكتات القلبية والموت المفاجئ.



وأوضح طرق الوقاية من الموت القلبي المفاجئ، قائلا: "العمر مكتوب صحيح، لكن علينا الأخذ بالأسباب، اعقلها وتوكل، وبناء عليه، لا بد من الفحص القلبي الشامل المبكر، وقياس الضغط والسكر والكولسترول".

وشدد الدكتور جمال شعبان على أهمية البحث عن عوامل الخطورة الصامتة، وخاصة للشباب الذين لديهم تاريخ عائلي في السكتة القلبية والموت المبكر، ناصحًا بأهمية التكيف مع ضغوط الحياة، وعدم "الزعل".

وكان الدكتور جمال شعبان قد كشف عن "وباء العصر"، الذي يتسبب في زيادة موت الفجأة خاصة بين الشباب، مشيرًا إلى وجود علاقة بين كهرباء القلب والسكتة القلبية، التي تسبب موت الفجأة.

اختلال كهرباء القلب وباء العصر



كما شدد جمال شعبان على ضرورة عمل رسم القلب العادي وبالمجهود، وفحص القلب بالموجات الصوتية والرنين المغناطيسي، للتعرف على مدى اختلال كهرباء القلب، وهو ما وصفه بـ "وباء العصر"، حيث تحدث السكتة القلبية والموت المفاجئ بسبب اضطراب نظام القلب.

علاقة كهرباء القلب بمرض العصر، فيتو



وأوضح أن "كهرباء القلب هي المنظومة التى تتحكم فى إيقاع القلب وانتظام ضرباته، حيث ينقبض بمعدل من 60 إلى 100 مرة فى الدقيقة، وحتى يتحقق هذا المعدل المنتظم لا بد أن تصدر إشارة كهربية من مجموعة من الخلايا تقع فى أعلى الأذين الأيمن يمكن تشبيه دورها بدور المايسترو، الذي يحكم إيقاع القلب، ثم يحدث التتابع فى تنشيط القلب الكهربي بنسق ثابت لانتقال الموجات الكهربية من الأذين الأيمن إلى الأذين الأيسر ثم إلى البطين الأيمن والأيسر".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.