السبت 11 يناير 2025
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حوادث

توفي في حادث مروري أليم، حكاية الشاب إسماعيل أبو حمدة "شهيد لقمة العيش"

الشاب إسماعيل أبو
الشاب إسماعيل أبو حمدة، فيتو

في حادث مروري أليم رحل الشاب إسماعيل وجدى أبو حمدة، ابن العشرين عامًا، من قرية كفر الحاج داوود بمركز السنطة في محافظة الغربية، إثر حادث مروري مأساوي وقع منتصف ليل الجمعة.

كان إسماعيل، الشاب الطموح والمجتهد، قد خرج كعادته في الساعات الأولى من الليل لتسليم تجارة  الخضروات لوالديه في الأسواق، في رحلة تكررت كل أسبوع، وعندما كان في طريقه للعودة، سقط "قفص طماطم" من سيارته عند الساعة الثانية عشر بمنتصف الليل، وتوقف إسماعيل على الفور، وقرر النزول لرفع ما سقط منه، ولكن في تلك اللحظة، كانت سيارة مسرعة تقترب بسرعة، لتدهسه على الطريق وتُنهِ الحياة الزاخرة بالأمل والطموح، ويُلقى إسماعيل مصرعه تحت عجلات السيارة.

إسماعيل أبو حمدة، فيتو
إسماعيل أبو حمدة،  

تفاصيل من حياة إسماعيل أبو حمده

إسماعيل أبو حمدة كان أكبر أبناء والده وجدي أبو حمدة، نشأ في أسرة متوسطة الحال، وكان يشاهد والديه يجتهدان في تجارة الخضروات والفواكه، ما جعل منه شابًا يتحمل المسؤولية منذ سن صغيرة، وعلى عكس شباب جيله الذين كانوا ينشغلون باللعب واللهو، كان إسماعيل يعمل جنبًا إلى جنب مع والديه في الأسواق، يبحث عن لقمة العيش الحلال، ساعيًا لتحسين ظروفهم المعيشية.

على الرغم من الحياة البسيطة التي نشأ فيها، كان إسماعيل معروفًا بطيبته وأخلاقه، وكان له دور كبير في مساعدة والديه، بل وكان حلمه هو تحقيق حياة أفضل لهم. عمل جاهدًا لتأمين سبل العيش الكريم للأسرة، وتربى في بيئة تشجع على العمل الجاد والتضحية من أجل العائلة، ولم يكن غريبًا عن قرية كفر الحاج داوود، حيث كان يُحترم ويُقدّر من الجميع.

قصة الشاب إسماعيل أبو حمده

ورغم أنه كان في بداية شبابه، حيث لم يتجاوز العشرين عامًا، إلا أن القدر اختار له نهاية مبكرة، ليترك حزنًا عميقًا في قلوب أهل قريته وأحبائه، فقد كان له من الأخوة شقيق آخر سافر للخارج، لكنه ظل يظل في قلب أسرته، ويشاركهم مسيرة الحياة الكفاحية من أجل مستقبل أفضل.

في مشهد مؤثر، تم تشييع جثمان إسماعيل أبو حمده في مقابر الأسرة بقرية كفر الحاج داوود، وسط حضور كبير من أهل القرية والقرى المجاورة، كانت الدموع تخيم على الأجواء، والمشاعر تختلط بين الحزن والألم لفقدان شاب نشأ على القيم الطيبة والمسؤولية. 

ومن بين الحضور، قال وليد أبو حمدة، أحد أقارب الراحل، إن إسماعيل كان معروفًا بطيبته وحسن معاملته مع الجميع، واصفًا إياه بالشاب الذي كان يسعى دائمًا لرسم ابتسامة على وجوه من حوله، ولم يكن في يوم من الأيام بعيدًا عن المسؤولية، بل كان يواجه التحديات بكل صبر واصرار.

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شهيد لقمة العيش محافظة الغربية حادث سيارة إسماعيل أبو حمدة الشاب إسماعيل أبو حمدة
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