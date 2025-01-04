قيادات شابة جديدة بهيئة التدريس بتجارة القناة (صور)

أصدر الأستاذ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اليوم السبت، قرارا بتعيين الأستاذ الدكتور أحمد عزمي زكي الأستاذ بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة، وكيلًا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات.

قرار بتكليف وكيل شئون خدمة المجتمع بالكلية

وكلف الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس الدكتور أشرف أحمد محمد غالي الأستاذ المساعد بقسم المحاسبة بكلية التجارة للقيام بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جانب من تسليم التكليف،فيتو

جانب من تسليم التكليف،فيتو

تكليف الدكتور أحمد ربيع رضوان

وشملت القرارات أيضا تكليف الدكتور أحمد ربيع رضوان كبير أخصائيين بدرجة مدير عام للقيام بعمل أمين كلية التجارة.

أبرز الحضور خلال تسليم القرارات

حضر مراسم تسليم القرارات الأستاذة الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة.

جانب من تسليم التكليف،فيتو

وهنأ الأستاذ الدكتور ناصر مندور القيادات الجديدة لكلية التجارة، مشيدًا بجهودهم السابقة، ومؤكدًا ثقته الكاملة في قدرتهم على النهوض بالمسؤوليات الموكلة إليهم لتحقيق التميز الأكاديمي والإداري، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد في خدمة الكلية والجامعة.

جانب من تسليم التكليف،فيتو

شغل "أحمد عزمي" العديد من المناصب القيادية أهمها: وكيلًا لكلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حتى تاريخه، ثم المنسق الأكاديمي للشهادات المهنية في إدارة الأعمال ( DBA-MBA)

ثم مدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد بكلية التجارة جامعة قناة السويس، ثم نائبا لمدير مركز البحوث والدراسات بكلية التجارة جامعة قناة السويس.

وبدأ "أحمد عزمي" تعينه معيد بقسم إدارة الأعمال في يناير 2001، ثم مدرس مساعد إدارة الأعمال 2005 وحتى 2010، إلى أستاذ مساعد إدارة الأعمال 2017، وصولًا إلى أستاذ إدارة الأعمال تخصص إدارة الموارد البشرية بقسم إدارة الأعمال من 24 يونيو 2023.

كما شغل "أشرف غالي" العديد من المناصب القيادية منها: وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث من يناير 2022 حتى تاريخه، ووكيل كلية الألسن لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من 28 سبتمبر حتى 2020 حتى 1 أغسطس 2021، ثم نائبا لمدير مركز الخدمة العامة للدراسات التجارية والبحوث البيئية بكلية التجارة من أغسطس 2016 حتى أغسطس 2017، ونائبا مدير وحدة تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات بالكلية من 2016 إلى 2019.

وبدأ "أشرف غالي" تعينه معيد بقسم المحاسبة كلية التجارة جامعة قناة السويس من 2002، ثم مدرس مساعد بقسم المحاسبة كلية التجارة من 2007 حتى 2012، مدرس بقسم المحاسبة من 2013 حتى 2019، يليها أستاذ مساعد بقسم المحاسبة من 2019 حتى الآن.

فيما شغل أحمد ربيع العديد من المناصب القيادية منها: مدير وحدة نظم المعلومات بكلية التجارة عام 2007، المدير الإداري لشعبة اللغة الإنجليزية والبرامج المميزة عام 2019، وأمين مساعد الكلية 2022، كما بدأ العمل بالجامعة 1998 أخصائي رياضي بإدارة رعاية الشباب بكلية التجارة.



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