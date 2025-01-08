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جامعة القناة تعلن ضوابط المنح الدراسية للماجستير

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، فيتو

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس، عن ضوابط المنح الدراسية المقدمة لنيل درجة الماجستير، وذلك وفق قرار لجنة ضوابط المنح الدراسية المشكّلة بقرار مجلس الدراسات العليا والبحوث في جلسته رقم (434) بتاريخ 18 نوفمبر.  

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توفير المنح الدراسية للباحثين 

صرّح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بأن الجامعة تولي أهمية كبيرة لدعم خريجيها المتميزين عبر توفير منح دراسية تعزز فرصهم الأكاديمية وتساعدهم على الإبداع والابتكار.  


وأوضح تخصيص منحة واحدة لكل كلية من كليات الجامعة لخريجي آخر عامين، ممن لا يشغلون وظائف معيدين بالجامعة.  

 

دعم طلاب الدراسات العليا 

وأشار إلى أن  هذا القرار يعكس التزامنا بتوفير فرص متساوية ودعم الطلاب الأكفاء للوصول إلى أعلى مراتب التميز العلمي.  

 

وأضاف رئيس جامعة قناة السويس أن هذه المنح تأتي في إطار خطة الجامعة لتعزيز البحث العلمي، بما يخدم رؤية الدولة في بناء أجيال قادرة على الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة. 

 

معايير وضوابط منح الماجستير

أوضح الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس جامعة  قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث، المعايير والضوابط التي أقرّتها اللجنة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص. وجاءت الضوابط كالتالي: 

 

تكون مدة المنحة الدراسية بجامعة قناة السويس سنتان للحصول على درجة الماجستير، مع إمكانية التمديد لعام إضافي بناءً على تقارير الإنجاز المقدمة من المشرفين والمعتمدة من مجلس الكلية ومجلس الدراسات. 

 

يتمتع الحاصلون على المنحة بإعفاء كامل من الرسوم الدراسية في البرامج العامة فقط، ولا يشمل ذلك المصروفات الدراسية للبرامج المميزة.
 

شروط التقديم للمنح 

ويشترط في المتقدم للمنح أن يكون من خريجي آخر عامين من كليات جامعة قناة السويس، يتم اختيار المتقدم الأعلى في المجموع التراكمي أو العام، ألا يكون المتقدم مكلفًا كمعيد بالجامعة. 

 

في حالة تجاوز فترة الثلاث سنوات (سنتان قابلة للتمديد لعام إضافي)، يتحمل الطالب المصروفات الدراسية للسنوات اللاحقة،  إذا كان الطالب قد سجّل لدرجة الماجستير قبل حصوله على المنحة، لا تُسترد المصروفات الدراسية التي دفعها سابقًا.

 

و يتم الإعلان عن المنحة سنويًّا بالتزامن مع إعلان لجنة الجوائز بمجلس الدراسات.

 

أكد الدكتور محمد سعد زغلول أن هذه المبادرة تسعى إلى تعزيز البيئة البحثية بالجامعة، وفتح آفاق جديدة أمام الطلاب المتميزين للمساهمة في مجالات البحث العلمي المختلفة.
 

ويأتي ذلك في إطار دعم جامعة قناة السويس لطلابها، بما يعكس التزامها الراسخ بتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتمكين الكوادر الشابة من تحقيق إنجازات تساهم في نهضة المجتمع.
 

 

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