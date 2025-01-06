جامعة القناة تنظم ندوة تعريفية حول خطة إخلاء الكوارث (صور)

نظمت كلية الطب بجامعة قناة السويس، ندوة تعريفية حول خطة الإخلاء في حالات الطوارئ، مع التركيز على كيفية التصرف في حالة وقوع حريق، تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس.

أهمية التدريب المستمر لمواجهة الكوارث

و أكد رئيس جامعة قناة السويس على أهمية التدريب المستمر لمواجهة الأزمات والطوارئ، مشيرًا إلى أن السلامة هي أولوية قصوى تسعى الجامعة إلى تعزيزها بين أفراد مجتمعها الأكاديمي والإداري.

جانب من الندوة، فيتو

المشرفون على فعاليات الندوة

أشرفت على الندوة الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس جامعة القناة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي شددت في كلمتها على دور هذه التدريبات في تعزيز الوعي بأهمية الإجراءات الوقائية ومواجهة المخاطر المحتملة بكفاءة.

جانب من الندوة، فيتو

جانب من الندوة، فيتو

وقد تمت الندوة بإشراف مباشر من الدكتور نادر النمر، عميد كلية الطب بجامعة القناة، وتنفيذ الدكتورة عبير هجرس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأدارها اللواء أحمد محمد عبد الحميد، مدير إدارة الأمن بالكلية، الذي قدم عرضًا تفصيليًا عن أهمية التخطيط والتنظيم لعمليات الإخلاء في الطوارئ.

الهدف من الندوة

هدفت الندوة إلى تدريب المشاركين على مواجهة الحالات الطارئة، سواء بالاستعداد لها أو التعامل معها بفعالية.

كما ركزت على أهمية توفير الحماية الشاملة للأفراد والمنشآت، وتعريف الحاضرين بخطوات إخلاء المباني بطريقة منظمة وآمنة.

تدريبات عملية على مواجهة الكوارث

تضمنت الندوة تدريبات عملية على استخدام أجهزة الإنذار وأدوات الإطفاء، بالإضافة إلى شرح مفصل حول كيفية إخلاء المبنى من شاغليه وتوجيههم إلى مناطق تجمع آمنة.

تم تنفيذ خطة الإخلاء بشكل عملي خلال الندوة، مما عكس الوعي الكبير الذي اكتسبه المشاركون من خلال هذا التدريب.

نظمت للندوة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





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