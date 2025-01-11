تحذير عاجل من الكهرباء لتجنب تغيير العدادات القديمة لـ "مسبقة الدفع" بسبب فاتورة الاستهلاك

جددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تحذيرها للمواطنين من تأخر دفع فاتورة الكهرباء لأكثر من أسبوعين، خاصة أن التأخر في دفع الفواتير لأكثر من 30 يوما سيؤدي إلى تطبيق الغرامة الفورية على التأخر في دفع الفواتير المقررة بـ7%.

تطبيق الغرامات المقررة علي فواتير الكهرباء

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تأخر المواطنين في سداد فواتير الكهرباء لأكثر من 30 يوما سيتم تطبيق الغرامات المقرر والمقدرة بـ7%، مشيرة إلى أن تقاعس المواطنين عن سداد الفواتير لأكثر من شهرين متتالين يؤدي إلى صدور قرارات بتغيير عدادات الكهرباء وتركيب عدادات مسبقة الدفع.

وأوضحت المصادر، أن قيم استهلاك فواتير استهلاك الكهرباء لشهري ديسمبر الماضي ويناير الجاري تشهد زيادة عن سابقتها من الشهور الماضية، وذلك بسبب زيادة استخدام أجهزة التدفئة الكهربائية وسخانات المياه الكهربائية.

أسباب ارتفاع الاستهلاك بفواتير الكهرباء لشهري ديسمبر ويناير

وطالبت المصادر المواطنين بضرورة العمل على ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة أن زيادة استخدام الدفايات الكهربائية وسخانات المياه تؤدي إلى زيادة الاستهلاك الشهري من التيار، وزيادة المؤشر العام للاستهلاك ينعكس بشكل مباشر على قيمة فواتير الكهرباء.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر

وأعلنتالشركة القابضة لكهرباء مصر خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أون لاين بالاسم فقط من خلال الدخول مع الموقع الإلكتروني للشركة واتباع الخطوات.

وتقدم «فيتو» لقرائها خطوات معرفة قيمة الفاتورة الشهرية لشهر ديسمبر والتي يتم تحصليها خلال شهر يناير الجاري من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر.

اختيار قسم الخدمات.

الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

كتابة البيانات الخاصة بالمواطن للتأكد منها وهي الاسم والرقم القومي والمحافظة التابع لها ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

الضغط على كلمة استعلام.

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