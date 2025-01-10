الجمعة 10 يناير 2025
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خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

يبحث عدد كبير من المواطنين مع بداية كل شهر ميلادي، عن خطوات معرفة فاتورة الاستهلاك الشهري للكهرباء قبل وصول محصل الشركات، وذلك في ظل تحذيرات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من تأخر دفع الفواتير لأكثر من أسبوعين، خاصة أن التأخر في دفع الفواتير لأكثر من 30 يومًا سيؤدي إلى تطبيق الغرامة الفورية على التأخر في دفع الفواتير المقررة بـ7%.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر 

 وأعلنتالشركة القابضة لكهرباء مصر خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أون لاين بالاسم فقط من خلال الدخول مع الموقع الإلكتروني للشركة واتباع الخطوات.

وتقدم «فيتو» لقرائها خطوات معرفة قيمة الفاتورة الشهرية لشهر ديسمبر من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر.
  • اختيار قسم الخدمات.
  • الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.
  • كتابة البيانات الخاصة بالمواطن للتأكد منها وهي الاسم والرقم القومي والمحافظة التابع لها ورقم العداد المكون من 10 أرقام.
  • الضغط على كلمة استعلام.

وأكدت مصادر بـ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قيم استهلاك فواتير استهلاك الكهرباء لشهري ديسمبر الماضي ويناير الجاري تشهد زيادة عن سابقتها من الشهور الماضية، وذلك بسبب زيادة استخدام أجهزة التدفئة الكهربائية وسخانات المياه الكهربائية.
 

أسباب ارتفاع الاستهلاك بفواتير الكهرباء لشهري ديسمبر ويناير

 وطالبت المصادر المواطنين بضرورة العمل على ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة أن زيادة استخدام الدفايات الكهربائية وسخانات المياه تؤدي إلى زيادة الاستهلاك الشهري من التيار، وزيادة المؤشر العام للاستهلاك ينعكس بشكل مباشر على قيمة فواتير الكهرباء.

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