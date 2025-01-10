أخبار الرياضة اليوم،مصدر يكشف سر مغادرة لاعبي الزمالك استاد القاهرة في ميكروباص، كولر يتحدى استاد أبيدجان،عزومة من معلول لـ عمال النادي الأهلي، سيراميكا يهزم الطلائع بهدف القندوسي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن نتيجة الفحص الطبي الذي خضع له أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة أبو قير للأسمدة في دور الـ32 لكأس مصر.

شارك المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران الأبيض اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة بلاك بولز بطل موزمبيق المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أثار ركوب بعض لاعبي الزمالك، "ميكروباص" عقب مباراة الفريق الأبيض أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر، جدلا واسعا.

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، إن الفريق استعد جيدا لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري في اللقاء الذي يجمع الفريقين غدا السبت ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

فاز ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل بجائزة لاعب شهر ديسمبر عن الدوري الإنجليزي وتفوق إيزاك على محمد صلاح هداف الدوري والمتوج بالجائزة عن شهر نوفمبر الماضي.

كشفت بعض التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية عن اقتراب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من حسم أولى صفقاته في سوق الانتقالات الشتوية.

أكد المدير الفني لإنتر ميامي الأمريكي، الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، أنه لا يخطط للتعاقد مع البرازيلي نيمار لعدة أسباب، من ضمنها حدود الرواتب التي يضعها الدوري الأمريكي ما يجعل ضمه إلى الفريق مستحيلًا.

دعا علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، عمال النادي إلى “عزومة”؛ وذلك بعد شفائه من إصابته بقطع في وتر إكليس.

قال مصدر مقرب من التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن اللاعب يستعد لمغادرة القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة.

فاز فريق سيراميكا كليوباترا على طلائع الجيش بهدف دون رد خلال لقاء الفريقين في الأسبوع الثامن من بطولة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.