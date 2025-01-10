كولر قبل مواجهة استاد أبيدجان: جئنا للفوز فقط

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، إن الفريق استعد جيدا لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري في اللقاء الذي يجمع الفريقين غدا السبت ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.



وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: «استعدينا جيدا للمباراة، ونعلم أنها مواجهة صعبة أمام منافس قوي يرغب في الفوز على أرضه ووسط جماهيره، ولكننا نسعى لتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط رغم صعوبة المهمة».



وأضاف: «الأجواء في أبيدجان مختلفة، وقد لاحظنا ارتفاع درجات الحرارة.. والملعب جيد وسعداء بالأجواء هنا وهدفنا الفوز فقط».



وأكمل: «المجموعة صعبة، والأهلي يعاني من إصابات عديدة، ولكن الجهاز الفني يتعامل مع الأمر الواقع، ويعتمد على كل المتواجدين في القائمة».



أضاف: «لدينا لاعبون أصحاب خبرات في التعامل مع مختلف المواقف الصعبة التي تظهر المعدن الحقيقي للاعبي الفريق».

وقال كولر: «أجهز اللاعبين للعمل على تحقيق الفوز، وهدفنا الثلاث نقاط، وفريق استاد أبيدجان قوي، ونجح في تسجيل هدفين بمباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة».

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