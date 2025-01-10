الدوري الممتاز، سيراميكا يهزم الطلائع بهدف القندوسي وينافس الأهلي على الصدارة

فاز فريق سيراميكا كليوباترا على طلائع الجيش بهدف دون رد خلال لقاء الفريقين في الأسبوع الثامن من بطولة الدوري الممتاز.

أحرز هدف سيراميكا أحمد قندوسي في الدقيقة 65.

ترتيب سيراميكا بالدوري

يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثاني برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الأول خاض الفريق 8 مباريات، حقق الفوز في 4 منها، وتعادل في 3 أخرى، بينما تعرض للهزيمة في مباراة واحدة فقط.

ترتيب طلائع الجيش بالدوري



ويحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط، جمعها من 8 مباريات، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما، بينما تلقى الهزيمة في 4 مواجهات.

تشكيل سيراميكا أمام طلائع الجيش

وكان تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى - احمد القندوسي - محمد توني.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

جلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد كوكو - أحمد عابدين - أحمد هاني - عبد الرحمن بودي - نور علاء - عمرو قلاوة - محمد صادق - أحمد بلحاج - مروان عثمان.



تشكيل طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد شعبان

خط الدفاع: احمد عبد الرحمن زولا - احمد علاء الدين - محمد فتح الله - أحمد متعب

خط الوسط: فريد شوقي - علي حمدي - يسري وحيد - اسلام محارب - كريم طارق

خط الهجوم: جودوين شيكا

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