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رياضة

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة أحمد فتوح وموقفه من مباراة بلاك بولز

فتوح
فتوح

 كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن نتيجة الفحص الطبي الذي خضع له أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة أبو قير للأسمدة في دور الـ32 لكأس مصر.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن الأشعة أثبتت إصابة أحمد فتوح بشد في العضلة الخلفية، موضحًا أن اللاعب يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

فيما أكد مصدر في الزمالك أن فتوح أصبح خارج الحسابات في مباراة بلاك بولز في الكونفدرالية.

بنتايك يشارك في مران الزمالك كاملا قبل مباراة بلاك بولز 

وشارك المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران الأبيض اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة بلاك بولز بطل موزمبيق المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على وضع دعامة لكتف اللاعب قبل المشاركة في التدريبات، في إطار تجهيزه للعودة للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وشارك بنتايك في الفقرة الفنية بصورة طبيعية مع اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة أبو قير للأسمدة في مسابقة كأس مصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

ويواجه الزمالك نظيره بلاك بولز يوم الأحد المقبل في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز 

تنقل مباراة الزمالك وبلاك بولز في مجموعات الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

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