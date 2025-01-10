الجمعة 10 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هل ينضم نيمار لنادي ميسي وسواريز؟ مدرب إنتر ميامي يرد

نيمار
نيمار

 أكد المدير الفني لإنتر ميامي الأمريكي، الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، أنه لا يخطط للتعاقد مع البرازيلي نيمار لعدة أسباب، من ضمنها حدود الرواتب التي يضعها الدوري الأمريكي ما يجعل ضمه إلى الفريق مستحيلًا.

 

مدرب انتر ميامي يرد على إمكانية ضم نيمار

 قال ماسكيرانو ردًا على شائعات ضم نيمار: "لا يمكننا التحدث عنه، لأننا ليس لدينا شيء".

وأشار المدرب في مؤتمر صحفي إلى أن أهم شيء في مطلع 2025 هو تعزيز الفريق بعد الصفقات التي أبرمت، وشهدت بيع عدد من اللاعبين الموسم الماضي.

 

وتعهد بأن النادي سيعلن التفاصيل بخصوص كل هذا خلال الأسابيع المقبلة.


وذكرت تقارير إعلامية أن النجم نيمار جونيور حصل على مبالغ مادية طائلة، دون أن يلعب فعليًا في عام 2024.


وعن عودته مرة ثانية للالتقاء برفقائه السابقين ميسي ولويس سواريز وجوردي ألبا وسرخيو بوسكيتس الذين زاملوه في برشلونة، قال إن الأوضاع طبيعية، مع أن دوره في الوقت الحالي تغير وصار مدربًا وليس زميلًا.

وأضاف: "عشنا أشياء كثيرة استثنائية مع بعضنا لفترة طويلة، وهذا شيء لن يتغير".

ويبدأ إنتر ميامي فترة الإعداد بودية مع كلوب أمريكا بطل الدوري المكسيكي في 18 من الشهر الجاري. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البرازيلي نيمار الأرجنتيني برشلونة إنتر ميامي الأمريكي خافيير ماسكيرانو

مواد متعلقة

الكشف عن موعد مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

محمد صلاح ينافس على جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

رسميا، الفيفا يعلن إيقاف قيد نادي الإسماعيلي

للعب بجوار ميسي وسواريز، نيمار يوضح موقفه من الانتقال إلى إنتر ميامي
ads

الأكثر قراءة

"داست بنزين بدلا من الفرامل"، الأمن يكشف تفاصيل اقتحام سيارة سيدة لصيدلية

1613 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة 10 يناير 2025

ارتفاع حصيلة قتلى حرائق لوس أنجلوس

رغم رسائل الشرع، إسرائيل تتخذ خطوات أكثر خطورة في سوريا

6 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل طمأنة للمصريين

"الطفولة والأمومة" يبلغ النائب العام في واقعة فيديو طفل بمشروب كحولي ومواد مخدرة

5 صور ترصد رفع أنقاض منزل أسيوط المنهار

أخبار مصر: موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية، تحرك نووي لأمريكا في جرينلاند، لقاء مرتقب بين ترامب وبوتين، نجم عالمي يحرض على صلاح

منوعات

المزيد

أكثر من 10 ملايين شخص تلقوا رسائل عن طريق الخطأ في كاليفورنيا

لن تتوقف حتى تصل المحيط، "نبوؤة مرعبة" عن حرائق لوس أنجلوس (فيديو)

المرض ممنوع، أغرب مرسوم في بلدة إيطالية

قطعة من جهنم، مسيَّرة توثق لقطات مروعة لدمار الحرائق في لوس أنجلوس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 10 يناير 2025

بشايرها هلت والقاهرة تنتظر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار الرعدية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 9-1- 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

13 معلومة عن نظام البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ذكرى فتح مكة 10 يناير 630م، أهم أسباب الفتح الأعظم ونتائجه

معنى «فجاجا»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 20 من سورة نوح

كيف انتقم الله من أهل مدين وأصحاب الأيكة؟، الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية