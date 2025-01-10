بعد تجاهل الزمالك إنذاره، الجزيري يستعد لمغادرة القاهرة وشرط وحيد لعدم السفر

قال مصدر مقرب من التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن اللاعب يستعد لمغادرة القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة.

وأشار المصدر إلى المهلة التي منحها الجزيري لإدارة الزمالك قبل شكوى النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، انتهت وبالتالي يستعد للسفر وفسخ عقده من طرف واحد.

وأضاف المصدر: سيف الجزيري وضع شرطا واحدا من أجل الاستمرار في القاهرة وعدم المغادرة وهو وضع جزء من مستحقاته المتاخرة في الحساب بشكل سريع.

سيف الجزيري يتغيب عن مران الزمالك استعدادا لـ بلاك بولز

وكان مصدر داخل نادي الزمالك إن سيف الدين الجزيري، لاعب الفريق، تغيب عن مران اليوم قبل مواجهة بلاك بولز الموزمبيقي وذلك بعد أن قدم اللاعب إنذارا لنادي الزمالك وهدد بفسخ تعاقده.

وكان التونسي سيف الدين الجزيري، قد هدد مسئولي الزمالك بتقديم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.

وتضمن الإنذار الذي قدمه اللاعب عن طريق المحامي الخاص به، أنه حال عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة خلال أسبوعين سيتقدم بشكوى ضد النادي في فيفا.

وعلمت فيتو أن الجزيري تغيب عن مران الفريق اليوم دون سابق إنذار للجهاز الفني والإداري.

وجاء غياب الجزيري عن مران الفريق بعد ما تجاهلت إدارة الزمالك الإنذار الذي تقدم به اللاعب للإدارة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

ويواجه الزمالك نظيره بلاك بولز يوم الأحد المقبل في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز

تنقل مباراة الزمالك وبلاك بولز في مجموعات الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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