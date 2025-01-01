الأربعاء 01 يناير 2025
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الطرق والنقل بالإسماعيلية تواصل تطوير شارع سوق الجملة بالمستقبل (صور)

جانب من أعمال الرصف،
جانب من أعمال الرصف، فيتو

تواصل مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، جهودها لتطوير البنية التحتية بمدينة المستقبل، ورصف شارع سوق الجملة، وذلك في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية. 

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تطوير ورصف شارع سوق الجملة 

وتقوم مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية بتطوير ورصف شارع سوق الجملة بالمدينة، وذلك بترميم وضبط مناسيب الطريق، وإعادة رصفه وضبط مناسيب غرف الصرف الصحي وإنشاء طبانات للطريق، بما يسهل الحركة المرورية من وإلى السوق، وتيسيرًا لحركة المواطنين. 

 

جانب من أعمال الرصف، فيتو
جانب من أعمال الرصف، فيتو
جانب من أعمال الرصف، فيتو
جانب من أعمال الرصف، فيتو

 

استكمال أعمال التطوير في الإسماعيلية 

ويأتي ذلك ضمن أعمال التطوير التي تقوم بها المديرية في منطقة الإسكان الاجتماعي (إسكان مبارك) في مدينة المستقبل السكنية في الإسماعيلية والتي يستمر العمل بها حتى ٣٠/ ٦ / ٢٠٢٥، وتشمل الأعمال تبليط ورصف وإنشاء غرف تفتيش للعمارات حسب الحاجة، وإنشاء خطوط صرف مغطى لبعض المناطق التي تعاني من الرشح في المنطقة المذكورة.

جانب من أعمال الرصف، فيتو
جانب من أعمال الرصف، فيتو
جانب من أعمال الرصف، فيتو
جانب من أعمال الرصف، فيتو

 

تطوير ورصف شارع سوق الجملة 

جدير بالذكر أن محافظ الإسماعيلية قد وجَّه خلال افتتاحه لسوق اليوم الواحد بمدينة المستقبل بتطوير ورصف شارع سوق الجملة، وتكثيف الخدمات المقدمة للمواطنين لتحسين جودة الحياة بالمدينة.

جانب من أعمال الرصف، فيتو
جانب من أعمال الرصف، فيتو

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