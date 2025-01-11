تفريغ كاميرات مراقبة لكشف تفاصيل اتهام مذيع في مشاجرة بالجيزة

يواصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة جهودهم في كشف تفاصيل مشاجرة نشبت بدائرة قسم الجيزة، من خلال جمع التحريات والمعلومات ومناقشة شهود العيان وتفريغ الكاميرات للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة نجحت في السيطرة علي مشاجرة نشبت بين 9 أشخاص، بسبب خلافات متعلقة بالجيرة، من بينهم مذيع على إحدى القنوات الفضائية بعد مشاجرة مع عدد من الأهالي بسبب إغلاقه ممرا بجوار منزله يؤدي إلى نهر النيل بالجيزة.

وتلقى العميد عمرو حجازي، مدير قطاع غرب الجيزة، إخطارا من المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث القسم، بوجود مشاجرة بجزيرة البحر بمنتصف النيل، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بين طرف أول وهو صانع محتوى علي اليوتيوب شهير مذيع بقناة فضائية، وآخر 63 سنة، وربة منزل 47 سنة، جزائرية الجنسية، وشخص آخر 57، جزائري الجنسية، وربة منزل 50 سنة، وجميعهم مقيمين بجزيرة البحر، وطرف ثان 36 سنة،، وآخر 40 سنة، و40، و50 سنة، مزارعين وألقى القبض عليهم جميعًا.



ودلت تحريات المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث الجيزة ومعاونه إسلام عكاشة، أن المذيع يمتلك قطع أراض على شاطئ النيل ومقام عليها منزل، مع وجود ممر يستخدمه المارة للوصول للنيل، فقام الإعلامي بإغلاقه ببوابة حديدية، مما أثار غضب الأهالي فحاولوا كسر البوابة للوصول إلى النيل فنشبت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بينهم.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، بجزيرة تابعة لدائرة قسم الجيزة.

بإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين 5 أشخاص، بسبب خلافات الجيرة، وإغلاق أحد طرفي المشاجرة ممر مجاور لمنزله، يستخدمه المارة في العبور.

تم التحفظ على طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

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