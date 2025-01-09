تنازل شاب عن اتهام والدته بطعنه في الجيزة

أمرت نيابة الجيزة بإخلاء سبيل سيدة مسنة على خلفية اتهامها بطعن ابنها بالخطأ خلال مشاجرة نشبت بينهما وبين آخرين في منطقة بولاق الدكرور، بعد تنازل الابن عن الاتهام.

كانت مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط شخص مصاب بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن سيدة أصابت ابنها بجرح سطحي من سلاح أبيض.



تم القبض على السيدة وإحالتها إلى النيابة للتحقيق



وباستدعاء نجل السيدة قال إن والدته أصابته بالخطأ خلال مشاجرة نشبت بينهم وبين طرف آخر بالمنطقة ولم تقصد إصابته وتنازل عن الاتهام.

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