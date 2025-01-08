إصابة شخصين في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

أصيب شخصان من قرية كفور النيل بمركز الفيوم، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى تبادل الضرب بالشوم، ونقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي للعلاج لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل المشاجرة وقرار النيابة العامة

وتلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بأن مشادة كلامية بسبب خلافات الجيرة، في قرية كفور النيل بدائرة المركز، تطورت إلى مشاجرة استخدم خلالها الشوم، وانتقلت قوة من مركز شرطة الفيوم، ووحدة المباحث الجنائية بالمركز، إلى موقع البلاغ، وتم فض المشاجرة، والقي القبض علي طرفيها، وتبين إصابة كل " م. ن.ط " 44 سنة) مصابة بكسر في القدم اليمنى، و" ز.أ.ك " 48 سنة مصاب بجرح قطعي في الرأس، وتم نقل المصابين الى مستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج.

تم التحفظ علي طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة، وطلب وميل النيابة، تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، والتحفظ على المصابين بالمستشفى لحين استجوابهما، وتولي التحقيق.

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