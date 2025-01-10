المعمل الجنائي يفحص حريق متحف الشمع بحلوان (صور)

يواصل فريق من المعمل الجنائي فحص حريق وقع في محيط متحف الشمع بمدينة حلوان، للوقوف علي أسباب الحريق، وذلك فور انتهاء عمليات الحماية المدنية من انهاء عمليات التبريد.

وتقوم أجهزة الأمن بعمل التحريات والمعلومات ومناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة.

وكانت قد سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة في السيطرة على حريق شب في مخلفات بالقرب من متحف الشمع بمدينة حلوان، دون وقوع خسائر في الارواح

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها اشتعال النيران في مخلفات بالقرب من متحف الشمع بمدينة حلوان.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحادث، مدعومين بعربات الإطفاء وتم فرض كردون أمني بمحيط النيران ومحاصرتها وتمت عملية السيطرة علي الحريق وإخماده.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.