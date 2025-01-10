الجمعة 10 يناير 2025
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حوادث

المعمل الجنائي يفحص حريق متحف الشمع بحلوان (صور)

حريق مخلفات بمحيط
حريق مخلفات بمحيط متحف الشمع في حلوان،فيتو

يواصل فريق من المعمل الجنائي فحص حريق وقع في محيط متحف الشمع بمدينة حلوان، للوقوف علي أسباب الحريق، وذلك فور انتهاء عمليات الحماية المدنية من انهاء عمليات التبريد.

وتقوم أجهزة الأمن بعمل التحريات والمعلومات ومناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة.

وكانت قد سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة  في السيطرة على حريق شب في مخلفات بالقرب من متحف الشمع بمدينة حلوان، دون وقوع خسائر في الارواح

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها اشتعال النيران في مخلفات بالقرب من متحف الشمع بمدينة حلوان.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحادث، مدعومين بعربات الإطفاء وتم فرض كردون أمني بمحيط النيران ومحاصرتها وتمت عملية السيطرة علي الحريق وإخماده.

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بمدينة حلوان عمليات الحماية المدنية أجهزة الأمن

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