حقيقة إلقاء القبض على شخص ينفخ في بوق وسط المقابر لإيقاظ الموتى (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، خبر يفيد بإلقاء رجال الأمن القبض على شخص ينفخ في بوق وسط المقابر لـإيقاظ الموتى على أنه يوم القيامة.

حقيقة القبض على شخص يوقظ الموتى

وتبادل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الخبر على أنه في مصر، وبالبحث العكسي عن صحة الخبر، تبين أن واقعة إلقاء القبض على شخص ينفخ في بوق وسط المقابر، حدثت قبل 4 أعوام ماضية في العراق.

وقتها ألقى الأمن العراقي القبض على شخص مخمور في مقابر النجف، وقف على شاهد أحد القبور ونفخ في بوق لإيقاظ الموتى مرددا: “قوموا يا عباد الله.. لقد قامت الساعة يا عباد الله”.

مخمور يوقظ الموتى في مقابر النجف بالعراق

ومنذ ذلك التاريخ، يتبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، وينسبه ناشروه إلى دولة جديدة، وخلال الأيام الماضية تبادل البعض في مصر المقطع المصور للمخمور الذي يوقظ الموتى من قبورهم؛ استعدادا ليوم الحساب، وزعم ناشروه أن الواقعة حدثت بالقاهرة على عكس الحقيقة التي تبين أنها تعود إلى العراق وتحديدا خلال شهر مارس 2021.

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