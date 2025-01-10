إصابة 8 لاعبين بحادث سير مروع لحافلة فريق كرة قدم في العراق

تعرض فريق كرة قدم لحادث سير خسر فيه جهود بعض لاعبيه الذين أصيبوا مع رئيس النادي، في طريق العودة من مباراة تعادل فيها الفريق خارج أرضه.

حادث سير مروع لحافلة فريق كرة قدم

وكان فريق الطوز" الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية عائدًا من مباراته مع فريق التجارة في بغداد نحو مدينة "طوزخورماتو" بالقرب من كركوك، عندما اصطدمت الحافلة التي تقل الفريق بشاحنة صغيرة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الحادث الذي وقع تسبب بإصابة رئيس النادي وسبعة لاعبين، وتم نقلهم للعلاج في المستشفى.

وذكر مسؤول في مجموعة لمشجعي النادي، على "فيسبوك"، أن الحادث تسبب بإصابات بسيطة، دون أن يوضح إن كانت تلك الإصابات ستؤثر في مشاركة اللاعبين في المباريات المقبلة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من مكان الحادث تضرر حافلة الفريق كثيرًا جراء الاصطدام على طريق سريع بشاحنة.

ويكافح الفريق لتحسين ترتيبه في الدوري بعد بداية غير موفقة في مبارياته، وحصل على أول نقطة من تعادله الأخير بعد خمس خسارات متتالية.

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