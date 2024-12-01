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محافظات

حقيقة إزالة مدافن الخانكة ورمي الجثث، محافظ القليوبية يفجر مفاجأة (فيديو)

مقابر الخانكة، فيتو
مقابر الخانكة، فيتو

مقابر الخانكة، كشف المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، حقيقة ما يثار ويتردد بشأن إزالة وهدم مقابر الخانكة ونقل رفات الموتى.

 

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": أنه لا صحة لما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استخراج جثامين الموتى من المقابر بمنطقة أبو زعبل بمركز الخانكة.

 

ولفت إلى أن المنطقة التي إزالة التعديات المخالفة فيها تبين خلال عملية فحص المقابر المبنية بها بشكل غير قانون وبدون ترخيص، خلوها من الدفن، وهذه العملية تمت في وجود أطباء تابعين لوزارة الصحة.

 

فيديو مقابر الخانكة

وأشار إلى أنه خلال عملية المعاينة تبين أن المقابر التي بنيت بشكل غير قانوني خالية من الموتى، وأظهر الفيديو المتداول على السوشيال ميديا احتوائها الأكفان على "ليف" نخل وليس رفات موتى، معقبا: "المنطقة دي مش مخصصة مقابر وما اتدفنش فيها ولا جثة".

 

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تجار الموت في الخانكة

وأضاف أيمن عطية: "للأسف الشديد الجرم الأكبر تجار الموت تعاملوا مع حرمة الموت بعمل جثث زائفة حتى لا يتم استخدام المنطقة أو إزالة تلك التعديات المخالفة، واستثمارها بهدف الحصول على مكاسب مضاعفة، وتبين لنا أنها مقابر تم بناء جزء منها حديثها وهناك مقابر أخرى لم يتم استكمالها".

 

أسعار مقابر الخانكة المخالفة

وأكد: كل المدافن المتداولة بالفيديو غير شرعية وليست مقننة، وحدث زحف من المنطقة الصناعية نتيجة للحصول على مكاسب مالية كبيرة، موضحًا: "المدفن مساحة 20 مترا يباع ما بين 200 إلى 300 ألف جنيه".
 

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