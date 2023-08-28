في ذكرى الحادث، هكذا قتل محمد باقر الحكيم المعارض الأشهر لصدام حسين

يناسب غدا ذكرى اغتيال محمد باقر الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية عام 2003 في العراق بعد خروجه من ضريح الإمام علي في النجف.

حياة ونشأة محمد باقر الحكيم

محمد باقر محسن الحكيم الطباطبائي، ولد عام 1939، وهو ابن محسن الحكيم المرجع الديني الشيعي الكبير، وهو أيضا مؤسس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، والتي تعد من قوى المعارضة العراقية التي عملت بقوة ضد النظام العراقي الأسبق.

درس محمد باقر الحكيم كفاية الأصول في مسجد الهندي بالنجف الأشرف، كما مارس التدريس منذ عام 1964 م بكلية أصول الدين في بغداد، كما درّس في طهران بجامعة المذاهب الإسلامية.

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ساهم بصورة مستمرة في المؤتمرات الفكرية والندوات واللقاءات العلمية والثقافية التي كانت تقام في إيران وتناولت بحوثه التفسير، والفقه، والتاريخ، والاقتصاد، والسياسة، والاجتماع، والفكر الإسلامي.

ترأس المجلس الأعلى لمجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية، وكان عضوا بهيئة أمناء جماعة المذاهب الإسلامية، كما شغل موقع نائب رئيس المجلس الأعلى للمجمع العالمي لأهل البيت، وكان عضو ومؤسس لجامعة أهل البيت وصدرت له كتب في مجالات مختلفة على الصعيد العلمي والسياسي وعدد كبير من الأبحاث والكراسات.

ملخص نشاطه ضد صدام حسين

كان من أوائل المعارضين لنظام صدام حسين في العراق، وكرَّسَ جهده ووقته في مرجعية والده الإمام الحكيم فكان يقوم بالنشاطات الاجتماعية ويزور المدن ويلتقي بالجماهير وترأس البعثة الدينية لوالده الإمام الحكيم إلى الحج لمدة تسع سنوات، ويعتبر أول من أسس لهذه البعثة في تاريخ المرجعية الدينية.

مثّلَ والده الإمام محسن الحكيم في عدد من النشاطات الدينية والرسمية، فقد حضر كممثل له في المؤتمر الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة سنة 1965 م، وكذلك في المؤتمر الإسلامي المنعقد بعمّان بعد نكسة 1967 وزادت الضغود عليه فهاجر من العراق بعد وفاة والده عام 1980 وقبل أشهر من اندلاع الحرب العراقية الإيرانية ونشط من هناك ضد صدام حسين طوال مدة حكمه.

عاد إلى العراق عام 2003 بعد سقوط نظام صدام حسين واستقر في مدينة النجف الاشرف وبعد وصوله بأسابيع قليلة أقام صلاة الجمعة في صحن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب.

كواليس اغتيال محمد باقر الحكيم

في يوم الجمعة الأول من أغسطس 2003 اغتيل محمد باقر الحكيم في انفجار بسيارة مفخخة وضعت قرب سيارته بعد خروجه من الصحن الحيدري بعد أداء صلاة الجمعة، وأدى الحادث إلى مقتل وجرح المئات من المصلين.