رؤساء مراكز الشرقية يعقدون لقاءات مجتمعية لبحث مشكلات المواطنين وتطوير الخدمات

عقد اللواء أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة ههيا اجتماعًا مع العمد والمشايخ بمقر رئاسة المركز، لطرح ومناقشة المشكلات التي يعاني منها الأهالي وإيجاد الحلول المناسبة لها، وذلك في قطاعات النظافة، والإشغالات بمداخل القرى وصيانة بالوعات الصرف.

منع أي محاولة للتعدي على الأراضي

وكذلك التعاون والتكاتف مع الجهاز التنفيذى لمنع أي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية أو سرقة التيار الكهربائي ووضع حلول لتلك المشكلات على الطبيعة.

العميد عمر الشافعي مشتول السوق

وطبقًا للجدول المعلن على الصفحة الرسمية للمحافظة والصفحات الرسمية للمراكز بالأيام المخصصة للقاء المواطنين بكل مركز ومدينة وحي. التقى أمس كلًا من العميد عمر الشافعي رئيس مركز ومدينة مشتول السوق والأستاذ أيمن هيكل رئيس مركز ومدينة صان الحجر بالمواطنين بمقر رئاسة المركز

التنسيق مع الادارات الخدمية

وذلك للاستماع إليهم وتمت الاستجابة الفورية وتوجيه الجهات المعنية من رؤساء الوحدات المحلية ومديرى الإدارات النوعية برئاسة المركز بالتنسيق مع الإدارات الخدمية لحل تلك المشكلات، لكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذى بالمحافظة.

متابعة نتائج اللقاءات والحلول

أكد محافظ الشرقية أنه لن يتوانى في متابعة نتائج تلك اللقاءات والحلول المقدمة للمواطنين على أرض الواقع لتقييم الأداء ودفع عجلة العمل وتحسين مستوى الخدمات المؤداة إليهم.

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