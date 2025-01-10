التفتيش على منافذ السلع الغذائية وإلزام أصحابها بعرض لأسعار وأرقام الشكاوى في الدقهلية

شنت رئاسة حى غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية حملة للتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بإعلان الأسعار على السلع والمواد الغذائية والتأكد من مدى جودة المنتجات للاستخدام.



حملة على المخابز في المنصورة

واستهدفت الحملة المرور على المخابز للتأكد من انتظام العمل وعدم توقفها بدون إذن رسمى أو عذر قهري لرفع المعاناة عن المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بشأن توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين وعدم المغالاة في الأسعار لتخفيف العبء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة، وضرورة الإعلان عن الأسعار في جميع المنافذ والمحلات التجارية.

وفى هذا الشأن تابع أحمد محمد عبد العظيم رئيس حى غرب المنصورة حملة التفتيش على منافذ السلع الغذائية المتواجدة بنطاق الحى، قاد الحملة الأستاذ الهام نافع مدير التنمية الاقتصادية والاستثمار، بالتنسيق مع مديرية التموين.

إلزام أصحاب المنافذ بتركيب شاشات لا تقل عن 40 بوصة لعرض الأسعار وأرقام الشكاوى

وتهدف الحملة للتأكد من مدى جودة المنتجات المعروضة، ومن التزام القائمين على المنافذ من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بإعلان الأسعار على السلع والمواد الغذائية والتأكد من مدى جودة المنتجات للاستخدام، وكذا لإلزام أصحاب المنافذ بتركيب شاشات لا تقل عن 40 بوصة لعرض الأسعار وأرقام الشكاوى.

وصرح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بوقت سابق فى هذا الشأن بأن الهدف من المنافذ والمعارض الدائمة هو توفير وبيع السلع الغذائية واللحوم ومختلف المنتجات بأسعار مخفضة وخلق سوق تنافسية بين المنافذ تصب في صالح المواطنين وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول التلاعب بالأسعار داخل المعارض والمنافذ واستبداله فورًا بعارض آخر، مشيرًا إلى أن هذه المعارض تم تخصيصها للعارضين بالمجان في سبيل بيع المنتجات والسلع بهامش ربح بسيط.

كما تابع رئيس حى غرب المنصورة مع لجنة التفتيش على المخابز المشكلة من المهندسة مى عبد الرازق نائب رئيس حى غرب المنصورة، وفريق العمل المشكل من فادى محمد مدير المتابعة الميدانية، وإلهام نافع مدير التنمية الاقتصادية بالتنسيق مع مديرية التموين.

حملة علي مخابز العيش المدعم، للتأكد من انتظام العمل

وقامت اللجنة بالمرور على على 7 مخابز للعيش المدعم، للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون إذن رسمى أو عذر قهري عن الانتاج والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات وايضا التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به.

وقد تمكنت اللجنة من تحرير 6 محاضر عدم توافر شهادات صحية، ومحضر موازين.

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