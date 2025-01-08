الأربعاء 08 يناير 2025
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محافظات

غلق أحد المخابز نظرا لتوقفه عن إنتاج الحصة المقررة بقنا

مخبز،فيتو
مخبز،فيتو

أجرى حسين الزمقان، رئيس مركز قوص، جنوب محافظة قنا، جولة تفقدية للمرور المفاجئ على عدد من المخابز بدائرة مجلس قروي جراجوس للاطمئنان على سير العمل والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين، وذلك في إطار متابعته الدورية لأداء الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين ومستحقي الدعم.

إنتاج الحصة المقرر للمخابز بقنا

شملت الجولة المرور على 5 مخابز  بقرى جراجوس والجمالية واليمني والحلة، وقام بمراجعة أوزان الأرغفة والتأكد من مستوى النظافة والأدوات المستخدمة في عمليات الإنتاج، وأمر بغلق أحد المخابز نظرا لتوقفه عن إنتاج الحصة المقرر، ويواصل رئيس قوص جولاته التفقدية للمخابز لرفع كفاءتها والعمل بشكل جيد والتعامل بشكل مباشر مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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