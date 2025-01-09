كلف الدكتور أشرف العربي وكيل تعليم الدقهلية الدكتور أشرف العدل مدير عام التعليم الفني أيمن البراموني مدير إدارة المشاركة المجتمعية بحضور اجتماع إعداد ملف المدن الإبداعية بمكتب اللواء الدكتور عماد عبد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة .



تعليم الدقهلية يشهد إعداد ملف المدن الإبداعية

ويأتى ذلك تحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لحضور اجتماع بشأن إعداد ملف المدن الإبداعية بالمحافظة وبما يتطلبه من استيفاء البيانات والإجراءات لإدراجها ضمن شبكة ( اليونسكو ) للمدن المبدعة وفقًا للضوابط المنظمة فى هذا الشأن.

تعليم الدقهلية يناقش الاستعداد للعيد القومي للمحافظة

واجتمع اليوم الدكتور أشرف العربي مدير مديرية تعليم الدقهلية بكل من الدكتور حازم الألفي مدير عام الخدمات والأنشطة، نهاد العزب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، الدكتورة جميلة مسعد مدير إدارة الأنشطة.

تعليم الدقهلية يناقش الاستعداد للعيد القومي للمحافظة

وجاء ذلك تحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وفي إطار الاستعدادات الجارية للاحتفال بعيد المحافظة وبحضور كل من خالد ضيف موجه عام التربية الموسيقية، محمد الشرقاوي موجه عام التربية المسرحية، رانيا شندي موجه أول المديرية تربية فنية نيابة عن الدكتورة سالي الديب موجه عام التربية الفنية.

الفعاليات المزمع تنفيذها احتفالًا بعيد الدقهلية

وتناول الاجتماع الفعاليات المزمع تنفيذها احتفالًا بعيد الدقهلية ووجه العربي بأن تشترك كافة فروع الأنشطة الطلابية في الاحتفالية لتظهر مديرية التربية والتعليم بالمظهر اللائق بها وأشار لأهمية إبراز أهم الشخصيات العلمية والفنية والرياضية والإعلامية وغيرها من أبناء الدقهلية خلال الاحتفال.

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