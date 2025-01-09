الخميس 09 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم الدقهلية يشهد إعداد ملف المدن الإبداعية

اجتماع المدن المبدعة،
اجتماع المدن المبدعة، فيتو

كلف الدكتور أشرف العربي وكيل تعليم الدقهلية الدكتور أشرف العدل مدير عام التعليم الفني أيمن البراموني مدير إدارة المشاركة المجتمعية  بحضور اجتماع إعداد ملف المدن الإبداعية بمكتب  اللواء الدكتور عماد عبد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة .


تعليم الدقهلية يشهد إعداد ملف المدن الإبداعية  

ويأتى ذلك تحت رعاية  اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لحضور اجتماع بشأن إعداد ملف المدن الإبداعية بالمحافظة وبما يتطلبه من استيفاء البيانات والإجراءات لإدراجها ضمن شبكة ( اليونسكو ) للمدن المبدعة وفقًا للضوابط المنظمة فى هذا الشأن.

تعليم الدقهلية يناقش الاستعداد للعيد القومي للمحافظة

واجتمع اليوم  الدكتور أشرف العربي مدير مديرية تعليم  الدقهلية بكل من الدكتور حازم الألفي مدير عام الخدمات والأنشطة، نهاد العزب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، الدكتورة  جميلة مسعد مدير إدارة الأنشطة. 

تعليم الدقهلية يناقش الاستعداد للعيد القومي للمحافظة 

وجاء  ذلك تحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وفي إطار الاستعدادات الجارية للاحتفال بعيد المحافظة وبحضور كل من  خالد ضيف موجه عام التربية الموسيقية، محمد الشرقاوي موجه عام التربية المسرحية، رانيا شندي موجه أول المديرية تربية فنية نيابة عن الدكتورة سالي الديب موجه عام التربية الفنية. 

 الفعاليات المزمع تنفيذها احتفالًا بعيد الدقهلية 

وتناول الاجتماع الفعاليات المزمع تنفيذها احتفالًا بعيد الدقهلية ووجه العربي بأن تشترك كافة فروع الأنشطة الطلابية في الاحتفالية لتظهر مديرية التربية والتعليم بالمظهر اللائق بها وأشار لأهمية إبراز أهم الشخصيات العلمية والفنية والرياضية والإعلامية وغيرها من أبناء الدقهلية خلال الاحتفال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أشرف العربي السكرتير العام المساعد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المشاركة المجتمعية تعليم الدقهلية مبني المحافظة محافظ الدقهلية وكيل تعليم الدقهلية مدير عام التعليم الفني

مواد متعلقة

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

مسلسلات رمضان 2025، أحمد داود يبدأ تصوير "الشرنقة"

المشدد 5 سنوات لـ3 عاطلين في سرقة سائق توك توك بالإكراه بمنشأة ناصر

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الخميس 9-1- 2025 في الأسواق
ads

الأكثر قراءة

الكهرباء تكشف أسباب ارتفاع فواتير الاستهلاك لشهري ديسمبر ويناير

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم

السعودية تعلن عن اشتراطات جديدة لدخول المعتمرين، تعرف عليها

القصة الكاملة لأزمة عمر متولي وأسرة شكري سرحان

10 رسائل وتحذيرات حاسمة من السيسي لرئيسي المجلس والبرلمان الأوروبي

قرار جمهوري بزيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 %

4 زلازل جديدة في إثيوبيا تثير الفزع، وخبير جيولوجي يؤكد إجلاء 80 ألف شخص من الأخدود

بدء نظر جلسة محاكمة 37 متهما بقضية فساد وزارة التموين

منوعات

المزيد

عالم فلك روسي: لا دور لثاني أكسيد الكربون في ظاهرة الاحتباس الحراري

توقعات الأبراج اليوم الخميس 9 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

الصين تطلق أول قمر صناعي خلال 2025

بايدن يعلن حالة "كارثة كبرى" في كاليفورنيا ويلغي آخر رحلة خارجية له (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق اليوم الخميس 9-1-2025

سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم الخميس 9 يناير 2025

الاستثمار الآمن، أسعار سبائك الذهب اليوم الخميس 9 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

نظام البكالوريا المصرية.. تعرف على مواد الصف الأول الثانوي وفقًا للنظام الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تنظيم عمليات جمع الدم وتخزينه؟ وما ضوابط ذلك؟ دار الإفتاء تجيب

تعرف على فرض الصيام وفضائله في الشريعة الإسلامية

أستاذ عقيدة: الأمن الفكري أساس للاستقرار المجتمعي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية