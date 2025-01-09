توفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية بسوق اليوم الواحد في دمنهور للأسبوع الخامس على التوالي

يواصل سوق اليوم الواحد فعالياته بمدينة دمنهور للأسبوع الخامس على التوالي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد المحلي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة،

مجموعة متنوعة من السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار تنافسية

حيث يُقام السوق كل خميس أمام مبنى الغرفة التجارية بدمنهور ويستقبل المواطنين، ويقدم السوق مجموعة متنوعة من السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار تنافسية، تشمل اللحوم البلدية، الأسماك، الدواجن، منتجات الألبان، البيض، العسل، بالإضافة إلى الخضروات والفواكه الطازجة، والزيوت، والسكر، والمكرونة، والبقوليات، والتوابل.

التوسع في إقامة سوق اليوم الواحد بكافة مدن ومراكز المحافظة

أكدت محافظ البحيرة، أن السوق يمثل خطوة فعالة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة، حيث يهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عن الأسر، كما يساهم في دعم المزارعين والحرفيين المحليين من خلال توفير منصة مباشرة لتسويق منتجاتهم.

وأشارت محافظ البحيرة، إلى أن المحافظة تعمل على التوسع في إقامة سوق اليوم الواحد بكافة مدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد من المواطنين.

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