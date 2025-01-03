الجمعة 03 يناير 2025
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حوادث

علشان متتفاجئش، التحويلات المرورية الجديدة بعد غلق كلي لشارع الهرم

تعرف على التحويلات
تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق كلى لشارع الهرم

بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة  صباح اليوم الجمعة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو أنفاق شارع الهرم وغلق كلى لشارع الهرم.

تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق كلي لشارع الهرم 

وكشفت إدارة مرور الجيزة، عن التحويلات المرورية  بعد غلق شارع الهرم، وتضمنت حركة المركبات القادمة من شارع الأهرام وترغب فى استكمال السير إتجاه ميدان وكوبرى الجيزة المعدنى، سيتم تحويل حركة سير المركبات إلى شارع ترعة الزمر حتى ميدان الحسينية ثم الدخول يسارًا من ميدان الحسينية اتجاه الصعود لأعلى كوبرى العمرانية اتجاه المنزل المؤدي إلى شارع ربيع الجيزى ثم الدوران والعودة مرة أخرى اتجاه ميدان الجيزة واستكمال السير بشارع ربيع الجيزى وصولًا إلى كوبرى الجيزة المعدنى.


أما حركة المركبات القادمة من شارع الأهرام وترغب بالسير اتجاه شارع الملك فيصل أو كوبرى الملك فيصل سيتم الدوران والعودة مرة أخرى إلى شارع الأهرام من فتحة الدوران الكائنة أمام مديرية الجيزة الزراعية والسير حتى شارع أحمد كامل بعد مبنى محافظة الجيزة والدخول يمينًا بشارع أحمد كامل وصولًا إلى شارع الملك فيصل.

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وأما  حركة المركبات القادمة من شارع ترعة الزمر وترغب فى استكمال السير باتجاه ميدان الجيزة وكوبرى الجيزة المعدنى سيتم تحويل حركة سير المركبات إلى شارع الأهرام اتجاه المريوطية عن طريق فتحة دوران مستحدثة أسفل محور الفريق كمال عامر واستكمال السير بشارع الأهرام حتى شارع أحمد كامل بعد مبنى محافظة الجيزة ثم الدخول يمينًا وصولًا إلى شارع الملك فيصل.


ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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الإدارة العامة لمرور الجيزة الادارة العامة لمرور الاعمال الانشائية الخدمات المرورية

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