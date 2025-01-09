الجمعة 10 يناير 2025
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حوادث

سقوط طفلة من شرفة مسكنها في الجيزة

سقوط طفلة من شرفة
سقوط طفلة من شرفة مسكنها بأكتوبر، فيتو

أصيبت طفلة  بكسور إثر سقوطها من الدور السادس من شرفة شقتها مع أسرتها بدائرة قسم شرطة ثالث بأكتوبر،  وتواصل أجهزة البحث الجنائي جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة.

وذلك عقب أن انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث فور تلقي مأمور قسم شرطة ثالث أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال المستشفى المركزي طفلة  مصابة إثر حادث سقوط من علو بمساكن عثمان.

بالفحص المبدئي وسؤال أسرتها، أن الطفلة ذات الخمس سنوات اختل توازنها وسقطت من شرفة المنزل بالعقار رقم 392 وعدم وجود شبهة جنائية.

وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة.

 

مصرع طفلة بالهرم

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط طفلة من شرفة شقة أسرتها بأحد العقارات السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة ترتدى ملابسها بالكامل، وبها عدة كسور وكدمات متفرقة بجسدها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

واستمع فريق من رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود عيان ووالدة الطفلة التي أكدت أنه أثناء لهو طفلتها في شرفة الشقة، اختل توازنها، وسقطت من الطابق العاشر.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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بدائرة قسم شرطة ثالث بأكتوبر البحث الجنائي قسم شرطة ثالث اكتوبر ارة شرطة النجدة

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