الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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حوادث

انتظام حركة المرور بصحراوي الصف بعد إصابة شخصين في انقلاب سيارة

انقلاب سيارة وقوع
انقلاب سيارة وقوع مصابين بالطريق الصحراوي،فيتو

 تمكنت قوات ادارة مرور الجيزة من تسيير الحركة المرورية أمام قائدي السيارات بالطريق الصحراوي بمدينة الصف، بعد ما تسبب حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق في زحام مروري وإصابة شخصين تم نقلهما للمستشفى، وتم رفع حطام الحادث من قبل الخدمات المرورية المنتشرة على الطريق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى بالطريق الصحراوى بمنطقة الصف، وانتقلت سيارات الإسعاف وتبين انقلاب سيارة ربع نقل نتج عنها إصابة شخصين وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الصف جمع التحريات والمعلومات لكشف ملابسات الحادث، وتم التحفظ على السيارة وقائدها الذي أصيب بكسور وكدمات وتم نقله لمستشفى الصف العام.

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قوات إدارة مرور الجيزة الحركة المرورية بالطريق الصحراوي انقلاب سيارة

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