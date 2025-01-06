الثلاثاء 07 يناير 2025
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حوادث

التحفظ على سائق أتوبيس تسبب في مصرع وإصابة 15 شخصا بالطريق الأوسطي بالجيزة

مصرع شخص ووقوع مصابين
مصرع شخص ووقوع مصابين بالطريق الأوسطي، فيتو

تحفظت الأجهزة الأمنية على سائق حافلة تسبب في  مصرع وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم بسيارة ملاكي  بالطريق الأوسطي بنطاق محافظة الجيزة،  وجار إحالته لتوقيع كشف المخدرات له، والتحفظ على الأتوبيس والسيارة، من خلال أوناش مرور الجيزة لتسيير الحركة المرورية بالطريق الأوسطي، وتواصل أجهزة البحث الجنائي جمع التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى ومصابين بالطريق الأوسطي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام أتوبيس بسيارة ملاكي نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 14 آخرين، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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الأجهزة الأمنية بالطريق الأوسطي مرور الجيزة الحركة المرورية

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