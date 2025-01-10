إحالة قاتل أولاده الأربعة في القليوبية للمحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة المتهم بقتل أولاده الأربعة بالقليوبية إلى المحاكمة الجنائية.

وقال المتهم “سفاح القليوبية” في اعترافاته أمام النيابة العامة، إنه أقدم على ذبح أبنائه الأربعة تسنيم وندين وتغريد وجلال أثناء نومهم، وصورهم وأرسل صور الجثث لطليقته انتقامًا منها، لأنه كان يشك في سلوكها.

وأضاف: "ذبحت العيال عشان أحرق قلب طليقتي، وأعرفها آخرة المشي البطَّال"، مشيرًا إلى أن علاقته بأبنائه كانت قوية، وكان يحبهم ويخاف عليهم.

وتابع المتهم في اعترافاته أنه كان يصرف على أبنائه، وأحيانًا كان يطلب المساعدة المادية من إخوته، لأن المصاريف لم تكن تكفي، كما أكد أنه كان دائم الشجار مع زوجته قبل الطلاق لشكه في سلوكها بشكل دائم.

وأضاف القاتل أنه في الفترة الأخيرة كان يشك بوجود علاقة بين طليقته وأحد زملائه "عمر"، وأنه قرر التخلص من أبنائه للانتقام منها، وكان في طريقه للبحث عن "عمر" لقتله بالرصاص إلا أن الشرطة قامت بضبطه قبل أن يكمل خطته.

وفي وقت سابق، قال والد المتهم إن نجله كان يشك في سلوك طليقته بشكل مستمر، وكان يشكو له من هذا الأمر، مؤكدا على أن طليقته "طيبة وبنت حلال وشريفة"، وأن ما يفكر فيه مجرد أوهام.

وأضاف أنه يتمنى أن يحصل نجله على حكم بالإعدام، قائلا: "حرق قلبي وقلب العيلة كلها".

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية تلقت بلاغا بوجود 4 جثث بقرية حلابة بدائرة مركز قليوب، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وتبين أن الجثامين لـ 4 أشقاء وبسؤال أهالي المنطقة أفادوا بأن الأب يمر بحالة نفسية سيئة بعدما تركت زوجته المنزل ومن المرجح أن يكون ذلك السبب في ارتكاب تلك المذبحة، وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتتولى النيابة العامة التحقيقات.

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